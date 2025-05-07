¾­´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦°Ì¡Ê22¡Ë¡á²¦¾­¤Ê¤É7´§¡á¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤òÁè¤¦Âè66´ü²¦°ÌÀïÄ©Àï¼Ô·èÄê¥ê¡¼¥°¤Ï7Æü¡¢ÅìÀ¾¤Î¾­´ý²ñ´Û¤ÇºÇ½ª°ìÀÆÂÐ¶É¤¬»Ø¤µ¤ì¡¢¹ÈÁÈ¤Ïº´¡¹ÌÚÍ¦µ¤È¬ÃÊ¡Ê30¡Ë¤¬4¾¡1ÇÔ¡¢ÇòÁÈ¤Ï±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê32¡Ë¤¬5¾¡0ÇÔ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£Î¾¼Ô¤Ë¤è¤ëÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤ò·Ð¤Æ¡¢Æ£°æ¤È¤Î7ÈÖ¾¡ÉéÂè1¶É¤Ï7·î5Æü¡¢°¦ÃÎ¸©¾®ËÒ»Ô¤Î¡Ö¹ç¾¸¥ì¥¹¥È¥é¥óÂçÂ¢¡×¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£º´¡¹ÌÚ¤ÏÂç¶¶µ®Þ«¼·ÃÊ¡Ê32¡Ë¤È¤Î1ÇÔÂÐ·è¤òÀ©¤·¤¿¡£Àè¼ê¡¦Âç¶¶¤ÇÀï·¿¤Ï³Ñ´¹¤ï¤ê¹ø³Ý¤±