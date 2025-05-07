¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í6¡½4ºå¿À¡Ê2025Ç¯5·î7ÆüÅìµþD¡Ëµð¿Í¤Ï1·³Éüµ¢¤·¤¿ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¤Î·è¾¡Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤Çºå¿À¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤¤¤òÀ©¤·¡¢2°ÌÅ¾Íî¤«¤é°ìÌë¤ÇÆ±Î¨¼ó°Ì¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£ºå¿À¤È¤Îº£µ¨ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï¤³¤ì¤Ç2¾¡7ÇÔ¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Îºå¿ÀÀï¤Ï³«Ëë¤«¤é6ÀïÌÜ¤Ë¤·¤ÆÂÔË¾¤Î½é¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼çË¤¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê28¡Ë¤¬Éé½ýÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤¿ºÇ½é¤Î°ìÀï¤Ç¾¡Íø¡£·è¤á¤¿¤Î¤Ï²¬ËÜÎ¥Ã¦¤ò¼õ¤±¤Æ2·³¤«¤é¶ÛµÞ¾·½¸¤·¤¿ºäËÜ¤Î°ìÂÇ¤À