【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■MV撮影の裏側を楽しめるBehind the Scenes映像も公開! 宇多田ヒカルの新曲「Mine or Yours」のMVが宇多田ヒカルのオフィシャルYouTubeチャンネルで公開された 新曲「Mine or Yours」は、Spotify Japanの急上昇チャートや、Weekly Buzz Tokyoなどのプレイリストにインするほか、iTunesでも日本のみならずアジア地域のチャートでも上位にランクイン中。 MVの監督は、「宇