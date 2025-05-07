¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Æ»Ò¡¢»÷¤Æ¤ë¤è¤Í¡×²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤òÎ¾¿Æ¤Ë»ý¤Ä¡¢¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼ÔCocomi¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢Êì¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£È¿¶Á¤¬Â³¡¹¤Èµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»÷¤Æ¤Þ¤¹¤«¤Í¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤¿Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¿å¿§¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ÎCocomi¤È¹©Æ£¤¬´ó¤êÅº¤Ã¤¿»Ñ¤òÈäÏª¡£¤Ë¤³¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¿Æ»Ò¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤ËÌÜ¤ò¸«³«¤¤¤¿?ÊÑ´é?¤È¤Ê¤Ã¤Æ