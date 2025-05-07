Àè·î¡¢ÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿½©ÅÄ¸©ÃÎ»öÁªµó¤Î¡¢Ç¯ÎðÊÌ¤ÎÅêÉ¼Î¨¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó¡¢4Ç¯Á°¤è¤ê¤â¡¢ÆÃ¤Ë30Âå¤ÎÃËÀ­¤ÎÅêÉ¼Î¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸©Á´ÂÎ¤ÎÅêÉ¼Î¨¤¬59.59¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ç¡¢Á°²ó¤è¤ê¤â3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÍ¾¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡¢Àè·î¤Î¸©ÃÎ»öÁªµó¡£¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤¬¡¢¸©Æâ25»ÔÄ®Â¼¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì1¤Ä¤ÎÅêÉ¼½ê¤òÃê½Ð¤·¡¢Ç¯ÎðÊÌ¤ÎÅêÉ¼Î¨¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï34ºÐ¤ÎÃËÀ­¤Ç¡¢Á°²ó¤è¤ê¤â12.7¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¼¡¤¤¤Ç36ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬10.78¥Ý¥¤¥ó