元宝塚歌劇団・宙組トップ娘役で俳優の潤花が5日、オフィシャルファンクラブを開設し、ビジュアルが公開された。【写真】“コブラ役”は真風涼帆!「HiGH&LOW」×宝塚歌劇のポスタービジュアル潤は、2016年に宝塚歌劇団102期生として入団。新人公演ヒロインなどを経て、21年2月に宙組トップ娘役に就任。『シャーロック・ホームズ -The Game Is Afoot!-』『NEVER SAY GOODBAY』『HiGH&LOW -THE PREQUEL-』など、数多くの作