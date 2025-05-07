¥¿¥ì¥ó¥È¾¾ËÜÌÀ»Ò¡Ê59¡Ë¤¬7Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ55Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Íò¤¬6ÆüÌë¡¢Íè½Õ¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤Ë¸þ¤±¤ÆºÆ»ÏÆ°¤·¡¢Æ±¥Ä¥¢¡¼½ªÎ»¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£MCÀÐ°æÎ¼¼¡¡Ê48¡Ë¤«¤é¡ÖÍò¡¢³èÆ°½ªÎ»¤Ø¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£ÍèÇ¯¤Î½Õ¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¤Ç¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¾¾ËÜ¤Ï¡Ö¤¨¡¼¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ä¥³¥í¥Ê¡Ê²Ò¡Ë¤¬ÅÓÃæ¤Ç¶´¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤ÄºÆ³«¤¹¤ë