宇多田ヒカル『Mine or Yours』Music Video 宇多田ヒカルが5月2日に配信リリースした最新楽曲「Mine or Yours」のミュージックビデオが、5月7日21時にYouTubeプレミア公開される。 「Mine or Yours」ジャケット写真 配信リリース当日には、一発撮りでおなじみのYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」での初パフォーマンスも披露されると、公開3日で300万再生され、YouTube急上昇ランキング7位に