¡þ¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À0¡½3¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¡Ê2025Ç¯5·î7ÆüÆüÅ´¹ÝÈÄSGL¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ëºå¿À¤Ï¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¸ø¼°Àï¤Ç¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¤ËÎíÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤ÎÂçÃÝ¤Ï5²ó6°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¡£2ÈÖ¼ê¤Ë¤Ïº£Ä«´Ý¤¬ÅÐÈÄ¤·¡¢2²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï7°ÂÂÇ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¹¥µ¡¤Ç¤¢¤È°ìËÜ¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°Ê²¼¤ÏÊ¿ÅÄ2·³´ÆÆÄ¤È¤Î°ìÌä°ìÅú¡£¡½¡½º£Ä«´Ý¤¬Ê£¿ô¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ¼ºÅÀ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥²¡¼¥à´Ö³Ö¤¬¶õ¤¤¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦