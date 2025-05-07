¿·¥í¡¼¥Þ¶µ¹ÄÁª½Ð¤ÎÎ®¤ì¡Ú¥í¡¼¥Þ¶¦Æ±¡Û¥í¡¼¥Þ¡¦¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¶µ²ñ¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¶µ¹Ä¤ò·è¤á¤ëÁªµó¤Ï¡Ö¥³¥ó¥¯¥é¡¼¥Ù¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£¥é¥Æ¥ó¸ì¤Î¡Ö¸°¤ò¤«¤±¤Æ¡×¤¬¸ì¸»¤Ç¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤«¤é¿õµ¡¶ª¤¬¥Ð¥Á¥«¥ó¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢³°Éô¤È¤ÎÀÜ¿¨¤¬¼×ÃÇ¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇÊÝÈë¤òÅ°Äì¤·¤ÆÅêÉ¼¤¹¤ë¡£¿·¶µ¹Ä¤¬·è¤Þ¤ë¤Þ¤ÇÅêÉ¼¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢·è¤Þ¤ì¤Ð±ìÆÍ¤«¤éÇò¤¤±ì¤ò½Ð¤·¤ÆÃÎ¤é¤»¤ë½¬¤ï¤·¤¬¤¢¤ë¡£¿õµ¡¶ª¤Ï¶µ¹Ä¤Ë¼¡¤°¹â°ÌÀ»¿¦¼Ô¤Ç¡¢ÅêÉ¼¸¢¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ï80ºÐÌ¤Ëþ¡£¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä