Aile The Shotaが、東京ガーデンシアターで開催したワンマンライブ『REAL POP』のライブ映像を、6月1日~8月1日の期間限定で配信する。 (関連:ME:I、King & Prince、平手友梨奈、新しい学校のリーダーズ、Aile The Shota、ONE OR EIGHT……注目新譜6作をレビュー) 同公演は、昨年リリースされた1stアルバム『REAL POP』に収録されている楽曲を中心に、スペシャルゲストと