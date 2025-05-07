5·î5Æü¡¢7¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBE:FIRST¡×¤ÎRYOKI¡Ê¥ê¥ç¥¦¥­¡Ë¤³¤È»°»³Î¿µ±¤¬¡¢½÷Í¥¤Î¼ñÎ¤¤È¶á¤¯·ëº§Í½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤È¡Ö½÷À­¥»¥Ö¥ó¥×¥é¥¹¡×¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¡ÈÅÅ·âº§ÊóÆ»¡É¤ËBE:FIRST¥Õ¥¡¥ó¤ÏÊ£»¨¤Ê¿´¶­¤Î¤è¤¦¤À¡£¤³¤ÎÊóÆ»¤«¤éÁÌ¤ë¤³¤ÈÌó2½µ´ÖÁ°¡¢»°»³¤Ë¥¹¥­¥ã¥ó¥À¥ë¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¡Ö4·î24Æü¤Î¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤Ç¡¢»°»³¤µ¤ó¤¬¿Íµ¤YouTuber¤ÎR¤Á¤ã¤ó¤Èº§ÌóÇË´þ¤·¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£R¤Á¤ã¤ó