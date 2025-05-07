JR¥°¥ë¡¼¥×¤¬2025Ç¯GW´ü´Ö¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤òÈ¯É½¡£JRÎ¹µÒ6¼Ò¹ç·×¡Ê49¶è´Ö¡Ë¤ÇÆÃµÞ¡¦µÞ¹ÔÎó¼ÖÍ¢Á÷ÎÌ¤ÏÁ°Ç¯ÅÙÈæ103¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°È¾¤ËÈô¤ÓÀÐÏ¢µÙ¤¬È¯À¸¤¹¤ëÊÂ¤Ó¤Ç¡¢4·î¾å½Ü¤ÎÍ½ÌóÀÊ¿ôÈ¯É½»þÅÀ¤Ç¤ÏÁ°Ç¯¤ò¤ï¤º¤«¤Ë²¼²ó¤ë¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Åì³¤Æ»¡¦»³ÍÛ¿·´´Àþ¤äËÌÎ¦¿·´´Àþ¤òÃæ¿´¤Ë¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºßÍèÀþ¤ÎÆÃµÞÎó¼Ö¤Ç¤Ï¤­¤Î¤¯¤ËÀþ¤ÎÆÃµÞ¡Ö¤¯¤í¤·¤ª¡×¤¬ÍøÍÑ¼Ô¿ô7Ëü5Àé¿Í¡ÊÁ°Ç¯ÅÙÈæ123¡ó¡Ë¤È¹¥Ä´¤Ç¤·¤¿¡£ÏÂ²Î»³¸©ÇòÉÍÄ®¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡Ö