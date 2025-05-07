Âç³À¶¥ÎØ¾ì¤ÎF1¡Ö¥³¥í¥Ê¥ï¡¼¥ë¥É¾Þ¡¦¥¹¥Ô¥Á¥ã¥óÇÕ¡×¤¬8Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡£7Æü¤ÏÁ°¸¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÃÏ¸µ´üÂÔ¤Î¿·±Ô¡¦·ª»³ÏÂ¼ù¡Ê27¡á´ôÉì¡Ë¤¬10R¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£½é¿Ø¤Î2·î·§ËÜ¤Ç¤¤¤­¤Ê¤êÍ¥»²¡£½çÄ´¤È»×¤ï¤ì¤¿Sµé¥é¥¤¥Õ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢3·î½éÆ¬¤ÎÎý½¬Ãæ¤ËÍî¼Ö¤·¤Æº¸º¿¹ü¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Éüµ¢2ÀïÌÜ¤ÎÀîºêµ­Ç°2¼¡Í½Áª¤Ç¤Ï3ÈÖ¼ê¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¥ì¡¼¥¹¤«¤é·þ¤ê¤ò´º¹Ô¡£ÃæÉô¤Î¥¨¡¼¥¹Àõ°æ¹¯ÂÀ¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê¡¢G3½éÇòÀ±¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¡ÖÀõ°æ¤µ¤ó¤¬¸å¤í¤Ç