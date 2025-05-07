Image:³ÚÅ·»Ô¾ì ¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢ºÇÂç50¡ó¤È¹â¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¥¤¥Ù¥ó¥ÈŽ¢³ÚÅ·¥¹¡¼¥Ñ¡¼DEALŽ£¤ò³«ºÅÃæ¡£¸½ºß¡¢ÂçÍÆÎÌ5,000mAh¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÈ÷¤¨¡¢ºÇÂç67W¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¥ß¥É¥ë¥ì¥ó¥¸¥¹¥Þ¥Û¡ÖReno11 A¡×¤äÇö¤µ6.9mm¡¢½ÅÎÌ440g¤ÎÇö·¿·ÚÎÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤¬¤é¹âÀººÙ2K¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç10²¯¿§ÂÐ±þ¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡ÖOPPO Pad Air