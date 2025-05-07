Earth space¤Ï5·î17Æü¡¦18Æü¤Î10¡Á18»þ¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö»×¹Í¤Î¸Â³¦¡×¤òÆÍÇË¤·¤Æ¡¢¼¡¤ÎÃÊ³¬¤Ø¤ÈÃ´¤¤¾å¤²¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBreakthrough Summit 2025¡×¤ò¡¢EBiS303¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£»²²Ã¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢ÆÃÅµÆâÍÆ¤Î°Û¤Ê¤ëAÀÊ¡¢SÀÊ¡¢VIPÀÊ¡¢¥×¥é¥Á¥ÊÀÊ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡üÌÂ¤¤¤ò´¶¤¸¤ëµ¯¶È²È¡¿·Ð±Ä¼Ô¡¿¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¡Ö¼«Ê¬¼´¡×¤È¡ÖÆÍÇËÎÏ¡×¤òÍÜ¤¦Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤»¡¢¤ªÁ°¤ÏÃ¯¤À¡©¡×