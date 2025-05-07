¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥í¥Ã¥Á¡×¤ÎÃæ²¬ÁÏ°ì¡Ê47¡Ë¤¬7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¸åÇÚ·Ý¿Í¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£Ãæ²¬¤ÎÁêÊý¡¦¥³¥«¥É¤Ï¡Ö¤³¤Ê¤¤¤À¥Û¥ê¥±¥ó¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¤´ÈÓ¹Ô¤³¤¦¤è¡Ù¤Ã¤ÆÍ¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¾ÆÆù²°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡×ËÙÆâ·ò¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤Ô¤ª¤ó¤º¡×ÆüËÜ°ì¤ª¤â¤·¤í¤¤Âçºê¡¢¡Ö¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¿®»Ò¡¢¡ÖTIM¡×¥´¥ë¥´¾¾ËÜ¤é¤È¾ÆÆù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÍâÆü¡¢¿®»Ò¤È¶¦±é¤·¤¿ÈÖ