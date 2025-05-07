5·î9Æü¡Á11Æü¤Þ¤ÇÀéÍÕ¸©¤ÎËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡¢K-POP Fan¡õArtist Festival¡ÖKCON JAPAN 2025¡×¤È²»³ÚÈÖÁÈ¡ØVenue101¡Ù¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡ÚÃíÌÜ¡Û¡ÖKCON JAPAN 2025¡×¡¢¹ë²ÚMC¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×È¯É½¡ª²»³ÚÈÖÁÈ¡ØVenue101¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÅÚÍË23»þ¡¢¥é¥¤¥Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢MC¤ÎßÀ²ÈÎ´°ì¡¢À¸ÅÄ³¨Íü²Ö¤È¥²¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬³Ú¤·¤¯¡¦Ç®¤¯¡¢Ëè½µÅÚÍË23»þ¤è¤êNHK101¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢º£Ç¯¥Ç¥Ó