¢¡¹â¹»Ìîµå½Õµ¨´ØÅìÂç²ñ»³Íü¸©Âç²ñ¢¦·è¾¡»³Íü³Ø±¡£±£±¡½£²Äëµþ»°¡Ê£·Æü¡¢»³Æü£Ù£Â£Óµå¾ì¡Ë·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢º£½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¹»¤Î»³Íü³Ø±¡¤¬Äëµþ»°¤ò£±£±¡½£²¤Ç²¼¤·¡¢£²Ç¯Ï¢Â³£¹ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤Îº¸ÏÓ¡¦ÛØ³ÀÎÜµ±ÅÍÅê¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬£¶²ó£²°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¡¢£·Ã¥»°¿¶¤È¹¥Åê¡£¹¶·â¤Ç¤Ï¡¢£²²ó¤ÎÀèÀ©º¸±Û¤¨¥½¥í¤Ê¤É£´°ÂÂÇ£²ÂÇÅÀ¤Îèß¾ìæÆÂÀÆâÌî¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤é¤¬¹ç·×£±£·°ÂÂÇ¤ÎÌÔ¹¶¤ÇÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡£½Õµ¨´ØÅìÂç²ñ¡Ê£±£·Æü³«Ëë¡¢°ñ¾ë¡Ë