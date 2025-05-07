¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¡×»ùÅè°ìºÈ¡Ê52¡Ë¤¬7Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖDayDay.¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°9¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Íò¤¬6Æü¡¢ÍèÇ¯5·î¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£Íò¤Ï2020Ç¯Ëö¤Ë³èÆ°¤òµÙ»ß¡£1Ç¯È¾¤Û¤ÉÁ°¤«¤é5¿Í¤Ç³èÆ°ºÆ³«¤òÌÏº÷¤·¤¿¤¬¡¢³èÆ°½ªÎ»¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤À¡£Íè½Õ¤Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÄ¾ÀÜ´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¡£»ùÅè¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Î¤³¤È¤ò°ìÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤Ï¡£¥Ä