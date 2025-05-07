¡Ú¡Ú¥àー¥Óー¡¦¥Þ¥¹¥¿ー¥Ôー¥¹¡Û ¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¥¨¥Ô¥½ー¥É3¡¿¥·¥¹¤ÎÉü½²¡Ù1/6¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ñ¥ë¥Ñ¥Æ¥£ー¥ó¡Ê¥Àー¥¹¡¦¥·¥Ç¥£¥¢¥¹¡Ë¡Û 2026Ç¯7·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§49,000±ß ¥Û¥Ã¥È¥È¥¤¥º¤Ï¡¢²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¡Ú¥àー¥Óー¡¦¥Þ¥¹¥¿ー¥Ôー¥¹¡Û ¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¥¨¥Ô¥½&