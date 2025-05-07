¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/07¡Û5·î9Æü¡Á11Æü¤ËÀéÍÕ¸©¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëK-POP Fan ¡õ Artist Festival¡ÖKCON JAPAN 2025¡×¤È¡¢NHK²»³ÚÈÖÁÈ¡ÖVenue101¡×¡ÊËè½µÅÚÍË23»þ¡Á¡Ë¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬·èÄê¡£10Æü¤Î¡ÖKCON¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦JO1¡Ê¥¸¥§¥¤¥ª¡¼¥ï¥ó¡Ë¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢5·î17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛJO1¡õINI¡õME:I¤é¥é¥Ý¥Í5ÁÈ¤Î¹ë²Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¢¡¡ÖKCON¡×¡õ¡ÖV