¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Â¿ËàÀî¤Î5Æü´Ö¥·¥ê¡¼¥º¡¢2ÆüÌÜ¤¬7Æü¡¢¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Ê£¾¡Î¨48¡ó¤ÎÍ¥ÎÉ73¹æµ¡¤¬ÁêËÀ¤ÎÃÝ¹øÀµ¼ù¡Ê54¡áÊ¡°æ¡Ë¤¬¡¢2R¤òÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢6R¤ò3¥³¡¼¥¹¤«¤éÁ¯¤ä¤«¤Ëº¹¤·ÀÚ¤Ã¤Æ2Ï¢¾¡¡£4Àá¡¢6Ç¯1¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÅöÃÏÇòÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¡Ö½éÆü¤ÏÂ­¤Ï¤¤¤¤¤±¤ÉÁà½ÄÉÔÇ½¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À¥¿¡¼¥ó¤Ë¾¯¤·ÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¹Ô¤­Â­¤«¤é¿­¤Ó¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÏÃ¤·¤¿¡£25Ç¯¸å´üÅ¬ÍÑ¾¡Î¨¤Ç4´ü¤Ö¤ê¤Ë5ÅÀÄ¶¤¨¡£4·î¤ÎÃÏ¸µ»°¹ñ¤Ç¤Ï2Ç¯