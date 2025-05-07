1.½ã¿è¤Ë¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×¤«¤é »ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬º¤¤ë¤³¤È¤Ç¤â¡¢Ç­¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤¤¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÄß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀöÂõÊª¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¤¤Æ°áÎà¤òÍî¤È¤·¤¿¤ê¡¢³ú¤ó¤À¤ê°ú¤ÃÁß¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ»å¤ò¤Û¤Ä¤ì¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£ ¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Ç­¤Ë¡Ö»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤òº¤¤é¤»¤Æ¤ä¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½ã¿è¤Ë¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¤¿¤ÀÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ¤Þ¤¿ÀöÂõÊª°Ê³°¤Ë¤âÇ­¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È»×¤¦»ö¤Ï¤½¤ì