Image: SANWA DIRECT ¤â¤¦100W¤Ç¤ÏÂ­¤ê¤Ê¤¤ÂÎ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤¤«¤éUSB½¼ÅÅ´ï¡Ö700-AC045W¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Amazon¤Ç¤Î¤ªÃÍÃÊ¤Ï1Ëü2800±ß¡£¥Î¡¼¥ÈPC2Âæ¤â¤É¤ó¤È¤³¤¤ Image: SANWA DIRECT PDÂÐ±þ¤ÎUSB Type-C¤¬3¥Ý¡¼¥È¡¢QCÂÐ±þType-A¤¬1¥Ý¡¼¥È¤Î¹ç·×4¥Ý¡¼¥È¹½À®¡£1¥Ý¡¼¥È»ÈÍÑ»þ¤Î½ÐÎÏ¤Ï140W¤Ç¡¢16