¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤­¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£ÄÌµ¤À­¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÂ­¸µ¤ò¾ï¤Ë¥É¥é¥¤¤Ë!¡Ú¥á¥ì¥ë¡Û¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì!¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¿·ºî¡ÖJungle Evo¡×¤ÎÈ¯Çä¡£¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ï¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤È¤Ê¤êÂ­Æþ¤ì¤âÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë1Â­¤Ç¤¢¤ë¡£¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾Ü