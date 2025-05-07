6Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Î°ì²ó¡¢ÃæÌî¡Ê±¦¡Ë¤È°ìÎÝ¾å¤Ç¸òºø¤¹¤ëµð¿Í¤Î²¬ËÜ¡áÅìµþ¥É¡¼¥àµð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬7Æü¡¢º¸Éª¤ÎÉé½ý¤Î¤¿¤á½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤ò³°¤ì¤¿¡£6Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Î°ìÎÝ¼éÈ÷¤ÇÂÇ¼ÔÁö¼Ô¤È¸òºø¤·¤Æ¸òÂå¤·¡¢ÉÂ±¡¤Ç¡Öº¸Éª¤Î¶ÚÂ»½ý¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£7Æü¤ÏÀîºê»Ô¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¼£ÎÅ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£º£¸å¤Ï¸Î¾ãÈÉ¤ÇÄ´À°¤¹¤ë¡£²¬ËÜ¤Ï6Æü¤Þ¤Ç¤ÎÁ´32»î¹ç¤Ë½Ð¤ÆÂÇÎ¨3³ä8ÎÒ¡¢8ËÜÎÝÂÇ¡¢25ÂÇÅÀ¤È¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¡£