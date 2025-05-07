V8¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¤Î¿··¿¡ÖBF300¡×È¯Çä¥Û¥ó¥À¤Ï2025Ç¯5·î7Æü¡¢5¥ê¥Ã¥¿¡¼V·¿8µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¿··¿Âç·¿Á¥³°µ¡¡ÖBF300¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥ó¥À¡Ö³¤¤ÎV8¡×¥¨¥ó¥¸¥ó¡ª¥Û¥ó¥À¤Ï¡¢ÆóÎØ¡¦»ÍÎØ°Ê³°¤Ë¤âÈ¯ÅÅµ¡¤ä¼Ç´¢¤êµ¡¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥×¥í¥À¥¯¥Ä¡¢¹Ò¶õ¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥ê¥ó¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¥Û¥ó¥À¿··¿¡Ö¡ÉV8¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÉÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê25Ëç¡Ë¿··¿BF300¤Ï¡¢2024Ç¯2·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Û¥ó