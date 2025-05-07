¥×¥íÌîµåµð¿Í¤Î¸µ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤Î¸µÌÚÂç²ð¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¤¬2025Ç¯5·î3Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤Î»£±Æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ï²¿¥Ñ¥ó¤¬¹¥¤­¤Ç¤¹¤«¡©¡×¸µÌÚ¤µ¤ó¤ÏÈÖÁÈ½Ð±é¤ò¹ðÃÎ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤Ç¡Ö°ìÆü¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ñ¥ó¤â¹Í°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡×¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¥Ñ¥óÂç¹¥¤­¤Ê¤ó¤Ç¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Á¡Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ï²¿¥Ñ¥ó