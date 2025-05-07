mind connects¤è¤ê¡¢È©¤ÎÏª½Ð¤ò¶ËÎÏ¹µ¤¨¡¢¥Õ¥ê¥ë¤ä¥ê¥Ü¥ó¡¢¥ìー¥¹¤Ê¤É¤òÂ¿ÍÑ¤·¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¿åÃå¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉŽ¢mermaid closet(¥Þー¥á¥¤¥É¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È)Ž£¤ò¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Æü¤Ë¾Æ¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¥í¥ê¥£¥¿¤µ¤ó¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¹©É×¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤ì¤¿¿åÃå¤Ï¤³¤Î²Æ¡¢¿·É÷¤ò´¬¤­µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¥Þー¥á¥¤¥É¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È È©¤ÎÏª½Ð¤ò¶ËÎÏ¹µ¤¨¡¢¥Õ