ÂçÁêËÐ¤ÎÎ©Ï²Éô²°¤Ï£¶Æü¡¢¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤µ¤Æ¤³¤Î»ÒÃ¯¥·¥ê¡¼¥ºº£²ó¤Ï¤³¤Î»Ò¤ï¤«¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤È¤·¡¢Éô²°¤ËÂ°¤¹¤ëÃ¯¤«¤Î»Ò¤É¤â»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ïº½ÉÍ¤Ç»£¤é¤ì¡¢¿åÃå»Ñ¤Î²ÈÂ²¤«Í§¿Í¤é£¶¿Í¤¬½¸¹ç¤·¤¿¤â¤Î¡£º¸¾å¤ÎÃ»È±¤Î¾¯Ç¯¤ËÌð°õ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¡Ö¤³¤Î»Ò¤ÏÃ¯¡©£÷£è£ï£é£ó£è£å¡©¡×¤È¥­¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¿ÆÊý¡ª¡×¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¿ÆÊý¡ª¡×¡Ö¿ÆÊý¤À¡¼¡×¡ÖÁêËÐ³¦¤Î¥Þ¥Ä¥±¥ó¡ª¡×¡Ö¾¾