Hiroko Hamada¡ÎÅìµþ£·Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - Åìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£µ£±±ß£°£³Á¬°Â¤Î£³Ëü£¶£·£·£¹±ß£¶£¶Á¬¤È¡¢£¸±Ä¶ÈÆü¤Ö¤ê¤ËÈ¿Íî¤·¤Æ¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£Ä«Êý¤Ï¡¢´ØÀÇ¤ò½ä¤Ã¤ÆÊÆÃæ¹â´±¤Î²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¾å¾º¤·¤¿¤¬¡¢¾å¾º¤ÏÂ³¤«¤º¼è°ú°ì½ä¸å¤ÏÊý¸þ´¶¤Î¤Ê¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡Ê£Æ£Ï£Í£Ã¡Ë¤Î·ë²Ì¸øÉ½¤ò¹µ¤¨¤ÆÍÍ»Ò¸«¥à¡¼¥É¤â¹­¤¬¤Ã¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÏÁ°±Ä¶ÈÆüÈæ£·£²±ß¹â¤È¾®Éý¹â¤Ç¥¹