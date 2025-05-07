Christoph Steitz[¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È £·Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥É¥¤¥Ä¤Î¹âµé¼ÖÂç¼ê£Â£Í£×¤Ï£·Æü¡¢ÊÆ¹ñÅö¶É¤È¤ÎÀÜ¿¨¤Ë´ð¤Å¤­¡¢¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤Î°ìÉô¤¬£··î°Ê¹ß¤Ë°ú¤­²¼¤²¤é¤ì¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡££³·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿º£Ç¯¤Î¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇ¤¬Âè£²¡¦»ÍÈ¾´ü¤Î¶ÈÀÓ¤Ë¡Ö¸²Ãø¤Ê¡×±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤È¤â·Ù¹ð¤·¤¿¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤ÎÅÅÏÃ²ñµÄ¤Ç¤Ï¶ñÂÎÅª¤ÊÍ½Â¬¤Ï¼¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££Â£Í£×ºÇÂç¤Î¹©¾ì¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë¤¢¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï¶â³Û¥Ù¡¼¥¹¤ÇÊÆ¹ñºÇÂç¤Î