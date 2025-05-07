£¶Æü¤Î£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÁêÀÊ¿©Æ²¡×¤Ç¤Ï¡¢»Ê²ñ¡¦ÀéÄ»¤ÎÀÎ¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¡ÖÂçºå¤Î¤ª·»¤Á¤ã¤ó·Ý¿Í¡×´ë²è¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÆÁÅç¸©ÌÄÌç»Ô¤òË¬¤Í¤ëÎ¹¿Í¤È¤·¤Æ¡¢ÅÚÈî¥Ý¥óÂÀ¡Ê£µ£³¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤¹¤°¤Ë£Ö£Ô£Ò¤ò»ß¤á¤Æ¡¢ÀéÄ»¥Î¥Ö¤¬¡ÖÂÀ¤Ã¡ªÅÚÈî¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤ÊÂÀ¤Ã¤¿¤ó¤ä¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡£Âç¸ç¤¬¡ÖÅÚÈî¤µ¤ó¡¢¤¤¤ÞÀ¨¤¤¤Í¤ó¤Ç¡¢È¬É´²°¤¬¡£¼ÒÄ¹¶È¤¬¡£¼ÒÄ¹ÂÀ¤ê¡£¤¤¤Þ¤ª¤Ë¤®¤ê²°¤â¤ä¤ë¤ó¤ä¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£ÊÆ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ã¤¿¤ó¤Á¤ã¤¦¡©¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£µÈËÜ¤ÎÀëºà¼Ì