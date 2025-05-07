SEVENTEEN¤¬5·î26Æü¡Ê´Ú¹ñ»þ´Ö¡Ë¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë5th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHAPPY BURSTDAY¡Ù¤Î¡¢¡ÈNEW MYSELF¡É¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥Æ¥£ー¥¶ー¡¢¥Õ¥©¥È72Ëç¡¢¥Õ¥£¥ë¥à1ËÜ¤¬¡¢¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§SEVENTEEN MINGYU¡¢ENHYPEN JAY¡¢TREASURE HARUTO¡Ä¡Ä4·îÃÂÀ¸Æü¤ÎK-POP¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Ë ¥³¥ó¥»¥×¥È¥Æ¥£ー¥¶ー¤Ç¤Ï¡¢¥³¥éー¥¸¥å¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¤È