Âçºå¥á¥È¥í¤ÏGW´ü´ÖÃæ¤Î4·î26Æü¡Á5·î6Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ¾ì¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤Ç¤¢¤ë¡ÖÌ´½§¡×±Ø¤òÍøÍÑ¤·¤¿¿Í¤¬¡¢Â®ÊóÃÍ¤È¤·¤Æ179Ëü3000¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Âçºå¥á¥È¥íÁ´ÂÎ¤Ç¤ÎÃÏ²¼Å´¡¦¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥à¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬Ìó2380Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¡¢Á°Ç¯Æ±»þ´ü¤ËÈæ¤Ù246Ëü¿ÍÁý²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Âçºå¥á¥È¥í¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢GW´ü´Ö¤Î4·î26Æü¡Á5·î6Æü¤Þ¤Ç¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ÎÂ®ÊóÃÍ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ²¼Å´¡¦¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥à¤ÎÍøÍÑ¼Ô¿ô¤Ï¹ç·×¤Ç