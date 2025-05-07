²ÈÄíÆâ¤Ç¥â¥é¥Ï¥é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¿ÈÂÎÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÂç¤­¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¥â¥é¥Ï¥éÉ×¤Ø¤ÎÂÐ±þºö¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¿È¶á¤Ê¿Í¡¹¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¡Û°Õ³°¤È¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¡¢¼þ°Ï¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÏ°è¤Î»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â°ì¤Ä¤Î¼ê¤Ç¤¹¡£°ì¿Í¤Ç²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤»¤º¡¢ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ú´°àú¼çµÁ¤ò¼êÊü¤¹¡ÛÉ×¤Ë²áÅÙ¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò´°àú¤Ë¤³¤Ê¤¹