¥Û¥ë¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦¥­¡¼¥ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½FWÄ®Ìî½¤ÅÍ¤Îº£µ¨¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬11ÅÀÌÜ¤Ï¡¢ËÜÍèÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Ù¤­¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£¥Û¥ë¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦¥­¡¼¥ë¤Ï4Æü¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè32Àá¤Ç¥¢¥¦¥°¥¹¥Ö¥ë¥¯¤È¤Î¥¢¥¦¥§¥¤Àï¤ËÎ×¤ß¡¢3-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¾¡Íø¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ä¤ê2»î¹ç¤Ç»ÄÎ±¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë²ó¤ì¤ë16°Ì¤Î¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤ò¡Ö1¡×¤Ë½Ì¤á¤¿¥­¡¼¥ë¤À¤¬¡¢¤½¤Î½ÅÍ×¤Ê¾¡Íø¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿ÀèÀ©ÅÀ¤ÏËÜÍèÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Ù¤­¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³