Aile The Shota史上最大規模となった単独公演<Aile The Shota Oneman Live “REAL POP”>の模様が、期間限定でライブ映像配信されることが決定した。本公演は、Aile The Shotaが昨年リリースした1stアルバム『REAL POP』に収録されている楽曲を中心に、スペシャルゲストとしてBMSGのCEO・SKY-HI、BE:FIRSTのSOTA、MANATOの3名で結成した“ShowMinorSavage”、Maddy Soma、Kenya Fujita、そしてゲストバンドメンバーとしてGuitar