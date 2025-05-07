ÅÄÂ¼¹À»ÒÈï¹ð¤Î»¥ËÚÃÏºÛÈ½·è¤Ç¡¢ËµÄ°·ô¤òµá¤áÊÂ¤Ö¿Í¤¿¤Á¡á7Æü¸áÁ°»¥ËÚ¡¦¥¹¥¹¥­¥Î¤Ç2023Ç¯¤Ëµ¯¤­¤¿ÃËÀ­»¦³²¡¢Æ¬ÉôÀÚÃÇ»ö·ï¤Ç¡¢»àÂÎ°ä´þ¡¢Â»²õºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿ÅÄÂ¼ÎÜÆàÈï¹ð¡Ê31¡Ë¡á»¦¿Íºá¤Ê¤É¤Ç¤âµ¯ÁÊ¡á¤ò¤Û¤¦½õ¡Ê¼ê½õ¤±¡Ë¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Êì¿Æ¤ÎÌµ¿¦¹À»ÒÈï¹ð¡Ê62¡Ë¤Ë»¥ËÚÃÏºÛ¤Ï7Æü¡¢Ä¨Ìò1Ç¯2·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½3Ç¯¡Êµá·ºÄ¨Ìò1Ç¯6·î¡Ë¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£È½·èÍýÍ³¤ÇÅÏÊÕ»ËÏ¯ºÛÈ½Ä¹¤Ï¡ÖÌ¼¤ÎÈÈ¹Ô¤òÁË»ß¤Ç¤­¤ëÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¹À»ÒÈï¹ð¤¬¡¢ÈÈ¹Ô