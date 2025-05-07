¸÷Éð¼òÂ¤¾ì¤Ï5·î8Æü¤«¤é¡Ö¸º°µ¾øÎ± Ëâ³¦¤Ø¤ÎÍ¶¤¤¡×1800㎖¡Ê3600ËÜ¡Ë¤È720㎖¡Ê2400ËÜ¡Ë¤Î2¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¿·È¯Çä¤¹¤ë¡£¼¯»ùÅç¸©»º¤Î²«¶âÀé´Ó°ò¤ò»È¤¤¡¢¹õ¹í¤ò»È¤Ã¤Æ¸º°µ¾øÎ±¤·Â¤¤Ã¤¿°ò¾ÆÃñ¡£°ò¤Î¹á¤ê¤¬¤ª¤µ¤¨¤é¤ì²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È·Ú¤¤¸ýÅö¤¿¤ê¤Î¤¹¤Ã¤­¤ê¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¡£¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò20¡Á40Âå¤ÎÃË½÷ÁØ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£