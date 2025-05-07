¼Â¶È²È¡¦µÜºêÎï²Ì¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¹¥ì¥Ã¥º¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¶ì¼ê¡×¤À¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú µÜºêÎï²Ì ¡Û¡Ö¥Þ¥Þ¼º³Ê¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¸ø±à¤¬¹¥¤­¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×£Ó£Î£Ó¤ÇÌÀ¤«¤¹¡Ö¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ã¤Ý¤¤¤È¤³¤í¤¬¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¶ì¼ê¡×µÜºê¤µ¤ó¤ÎÉ×¤Ï¡¢£²£°£²£²Ç¯£±£°·î¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¡¢¸µ¡¦EXILE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¹õÌÚ·¼»Ê¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£ µÜºêÎï²Ì¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¥Þ¥Þ¼º³Ê¤Ê¤Î¤«