GENKING、ハワイ・ラニカイで無風ビキニ姿を披露コメント欄には「安室ちゃんみたい」「可愛い」連打インフルエンサーでタレントの GENKING(40)が2025年5月1日、Instagramにハワイ・ラニカイビーチでの最新ショットをアップ。英語で “Lanikai felt like heaven today No wind, just bliss” と綴り、日本語でも「風が全くなくて最高だった」と喜びを表した。〈@