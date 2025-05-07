¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë ´ôÉì¸©²¼Ï¤»Ô¤Î»ÔÎ©ÉÂ±¡¤ÎÃËÀ­¿¦°÷¤¬¶ÈÌ³°ÑÂ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¶ÐÌ³Á°¤Ë°û¼ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤È¤·¤ÆÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ ¸ºµë5Ê¬¤Î1¡Ê6¥«·î¡Ë¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢²¼Ï¤»ÔÎ©¶â»³ÉÂ±¡¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë60Âå¤Î°åÎÅ¿¦¤ÎÃËÀ­¿¦°÷¤Ç¤¹¡£ »Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃËÀ­¤Ï2·î¡¢¶ÈÌ³°ÑÂ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¶ÐÌ³Á°¤Ë¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ½Ð¶Ð»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÉÂ±¡¤Î¿¦°÷¤¬Ãµ¤·¤¿¤È