»¥ËÚ¡¦¥¹¥¹¥­¥Î¤Ç2023Ç¯¤Ëµ¯¤­¤¿ÃËÀ­»¦³²¡¢Æ¬ÉôÀÚÃÇ»ö·ï¤Ç¡¢»¦¿Íºá¤Ê¤É¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿Ì¼¤Î¹Ô°Ù¤ò¼ê½õ¤±¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Ìµ¿¦¤Î½÷¡Ê62¡Ë¤Ë»¥ËÚÃÏºÛ¤Ï7Æü¡¢Ä¨Ìò1Ç¯2·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½3Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£µá·º¤ÏÄ¨Ìò1Ç¯6·î¤À¤Ã¤¿¡£