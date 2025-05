前田敦子 前田敦子がこのほど、東京・六本木ヒルズアリーナで開催された、ファッションブランド「Ameri(アメリ)」の初野外フェス『Ameri 10th Anniversary "NO RULES FOR LIFE" Powered by J-WAVE』の取材会に臨んだ。前田敦子はこの日、子供がセレクトしたという爽やかなノースリワンピース姿で登場。「展示会でも購入した新作のワンピースです。今朝、準備する時に子供が一緒に選んでくれました。これ一択とい