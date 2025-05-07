¤Ê¤ó¤È¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤ÇÎîÌ´¤Ë¥×¥í¥³¥¹¥×¥ì¡¼¥ä¡¼²Ð¾­¥í¥·¥¨¥ë(¤«¤·¤ç¤¦¡¦¤í¤·¤¨¤ë)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ºÇ¿·¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£²Ð¾­¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤ÇÎîÌ´¤ËÊ±¤¹¤ë¾åºä¤¹¤ß¤ì¤µ¤ó¡Ä¥Ã!!!!!!!¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡Ö#ÎãÂçº×¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±Åê¹Æ¡£¿Íµ¤À¼Í¥¤Î¾åºä¤¹¤ß¤ì¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¤½¤ÎÁ°¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÂèÆó½½Æó²óÇîÎï¿À¼ÒÎãÂçº×! À±È¢Works¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ë¤Æ¡¢º²ò°ÍÅÌ´¤Ç½Ð±é¤·¤Þ