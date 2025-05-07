USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK14.6510.909.6610.12 1MO12.779.689.708.70 3MO12.349.4310.058.80 6MO11.598.9110.128.68 9MO11.098.6110.118.61 1YR10.788.4610.118.62 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK11.4113.1912.93 1MO11.0711.6611.08 3MO