■ソロ曲「Please! Please! Please!」のかわいすぎる振り付けを披露 【動画】山田涼介がデコ出しヘアで“片思いネバギバ”ダンス Hey! Say! JUMPの山田涼介が個人TikTokで、ソロアルバム『RED』に収録されている「Please! Please! Please!」のダンス動画を公開した。 山田は「お願い!みんなも踊って」というメッセージや“片思いNever give up”という歌詞のハッシュタグ「#片想いネバギバ」を添えて動画を公開。 前髪