?²Ä°¦¤¹¤®¤ëÅ¨´´Éô?¤ÇÃíÌÜ¤Î½÷Í¥¡¢·ò¹¯Åª¤ÊÊ¢¶Ú¤¬ÏÃÂê¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ç¡¢Å¨ÁÈ¿¥¤Î´´Éô¡Ö¥Ö¡¼¥±¡×¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë½÷Í¥¤Î¤Þ¤ë¤Ô¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¼Â¤Ï¥ï¥¿¥¯¥·¶ÚÆù¼Á¤Ç¤·¤Æ¡¢ÀÎ¤Ï¤½¤ì¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ò¹¯Åª¤Ç¤¤¤¤¤è¤Í¤ÈË«¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤À¤ó¤À¤ó¹¥¤­¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¤¿¤Þ¤ë¤Ô¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ·¿¤Ë